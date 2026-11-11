Joueur de Saint-Denis, Wanis Honsor est décédé à 22 ans
Jeune joueur formé du côté du Havre et de Rouen où il a débuté en National 1 (ex Ligue 3) lors de la saison 2023/2024, Wanis Honsor (22 ans) vient de nous quitter. Une bien triste nouvelle pour celui qui a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il était en plein entraînement avec son club de Saint-Denis.
Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.
Formé au club et après avoir porté le maillot rouge dans plusieurs catégories de jeunes puis en réserve, Wanis avait participé à trois rencontres avec l’équipe première lors de la saison 2023/2024, inscrivant un but au stade Diochon.
𝑳𝒆 𝑭𝑪 𝑹𝒐𝒖𝒆𝒏 𝟏𝟖𝟗𝟗 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆̀𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒍𝒆́𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒂̀ 𝒔𝒂 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒔. 🙏
«C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que le Saint-Denis FC fait part de la disparition tragique de son joueur Wanis Honsor, survenue ce matin lors de l’entraînement. Le Président, Jonathan Alpou, l’ensemble des membres du comité directeur, le staff, ainsi que tous les joueurs de l’équipe Seniors et de l’équipe Promo U20 sont profondément choqués et bouleversés par cette terrible disparition. En ces moments douloureux, nos pensées vont particulièrement à sa famille, à ses proches et à ses amis. Le Saint-Denis FC leur adresse ses plus sincères condoléances et leur apporte tout son soutien dans cette terrible épreuve. Repose en paix, Wanis. Tu resteras à jamais dans nos pensées et dans nos cœurs», peut-on lire dans un communiqué du Saint-Denis FC. Après avoir quitté Rouen en 2024, le latéral gauche a joué du côté de Mâcon, Dieppe, Flers et donc Saint-Denis depuis janvier dernier.
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