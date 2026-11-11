Joueur de Saint-Denis, Wanis Honsor est décédé à 22 ans

Jeune joueur formé du côté du Havre et de Rouen où il a débuté en National 1 (ex Ligue 3) lors de la saison 2023/2024, Wanis Honsor (22 ans) vient de nous quitter. Une bien triste nouvelle pour celui qui a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il était en plein entraînement avec son club de Saint-Denis.

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«C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que le Saint-Denis FC fait part de la disparition tragique de son joueur Wanis Honsor, survenue ce matin lors de l’entraînement. Le Président, Jonathan Alpou, l’ensemble des membres du comité directeur, le staff, ainsi que tous les joueurs de l’équipe Seniors et de l’équipe Promo U20 sont profondément choqués et bouleversés par cette terrible disparition. En ces moments douloureux, nos pensées vont particulièrement à sa famille, à ses proches et à ses amis. Le Saint-Denis FC leur adresse ses plus sincères condoléances et leur apporte tout son soutien dans cette terrible épreuve. Repose en paix, Wanis. Tu resteras à jamais dans nos pensées et dans nos cœurs», peut-on lire dans un communiqué du Saint-Denis FC. Après avoir quitté Rouen en 2024, le latéral gauche a joué du côté de Mâcon, Dieppe, Flers et donc Saint-Denis depuis janvier dernier.