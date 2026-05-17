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CdM 2026 : un ancien international brésilien voit le Sénégal battre la France

Par Allan Brevi
1 min.
L'Equipe de France à l'entrainement aux Etats Unis @Maxppp

Alors que l’équipe de France, considérée parmi les grandes favorites au même titre que l’Espagne ou l’Argentine, évoluera dans le groupe I aux côtés de l’Irak, de la Norvège et du Sénégal, les projections autour de cette poule commencent déjà à faire réagir. Le tirage place les Bleus dans une configuration a priori abordable, mais avec un adversaire sénégalais qui suscite de la méfiance.

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Joueurs SN 🇸🇳
Pour Alexander Pato 🇧🇷, le Sénégal va battre la France et la Norvège à la Coupe du Monde 👀
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Interrogé sur ce groupe, l’ancien attaquant de l’AC Milan Alexandre Pato a livré ses pronostics. Sans écarter de surprise, il a estimé que le Sénégal pouvait parfaitement bousculer la hiérarchie et ainsi battre la France, au regard de sa dynamique récente et de sa CAN 2025 réussie. Une hypothèse crédible sur le papier, qui ne trouvera sa réponse que sur le terrain, avec un premier verdict attendu le 16 juin au MetLife Stadium.

Pub. le - MAJ le
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