PSG : Laure Boulleau cartonne Villarreal

Ce soir, le Paris Saint-Germain a conforté sa première place au classement de la Ligue des Champions en allant écraser Villarreal sur la pelouse du stade de la Céramica (6-0). Un succès qui s’est dessiné très rapidement, puisque les Rouge et Bleu menaient déjà 4-0 dès la 17e minute de jeu. Face à cette démonstration, Laure Boulleau s’est interrogée sur la préparation tactique du Sous-marin jaune.

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« Je ne sais pas si les joueurs et l’entraîneur de Villarreal découvraient le PSG ce soir. Tout le monde sait pourtant que c’est une équipe dotée d’un pressing exceptionnel. Je suis très surprise de la manière dont Villarreal a abordé ce match », a confié l’ancienne internationale française au micro de Canal+.