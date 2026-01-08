Menu Rechercher
Commenter 14
Trophée des Champions

PSG-OM : la stat’ hallucinante de Gonçalo Ramos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

L’Olympique de Marseille était à quelques secondes de remporter le Trophée des Champions, mais le but égalisateur de Gonçalo Ramos inscrit à la 94e minute a permis au PSG de rafler la mise aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). Une nouvelle fois décisif en sortie de banc, le supersub portugais a encore frappé.

La suite après cette publicité

Opta nous dévoile d’ailleurs une statistique complètement folle du Lusitanien. «Ramos a marqué six de ses 10 derniers buts avec le Paris SG à partir de la 90e minute. Le Portugais a inscrit 28% de ses réalisations avec le PSG dans cet intervalle de temps». Un supersub de choix.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Gonçalo Ramos

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier