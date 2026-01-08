PSG-OM : la stat’ hallucinante de Gonçalo Ramos

L’Olympique de Marseille était à quelques secondes de remporter le Trophée des Champions, mais le but égalisateur de Gonçalo Ramos inscrit à la 94e minute a permis au PSG de rafler la mise aux tirs au but (2-2, 4 tab 1). Une nouvelle fois décisif en sortie de banc, le supersub portugais a encore frappé.

Opta nous dévoile d’ailleurs une statistique complètement folle du Lusitanien. «Ramos a marqué six de ses 10 derniers buts avec le Paris SG à partir de la 90e minute. Le Portugais a inscrit 28% de ses réalisations avec le PSG dans cet intervalle de temps». Un supersub de choix.