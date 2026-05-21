Les plans mercato du Mans pour sa saison de Ligue 1

Avec qui ? Chez les supporters manceaux, cette question nourrit les débats depuis que le club a officiellement validé son retour en Ligue 1. Après avoir profité de leurs derniers jours à Marbella, les Manceaux se sont relayés en ce début de semaine pour leurs traditionnels entretiens de fin de saison, et plusieurs tendances commencent à se dessiner. On sait déjà que l’entraîneur des gardiens Sébastien Moncé ne poursuivra pas l’aventure, le club lui ayant annoncé la nouvelle.

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Selon nos informations, Baptiste Guillaume et Taylor Luvambo, arrivés respectivement d’Almere City (Pays-Bas) et de Guingamp l’été dernier, quitteront le club. Le premier pourrait partir à l’étranger ou rebondir en L2. Anthony Ribelin, au club depuis 2023, va également plier bagage. Comme révélé par le Courrier Picard, Amiens, fraîchement relégué en Ligue 3, est très proche de le récupérer. D’après nos informations, Theo Eyoum, titulaire en début de saison mais freiné par une blessure au tendon d’Achille au mois de février, est aussi invité à trouver un nouveau club. Ses représentants sondent déjà le marché. Noa Boissé, sur qui le club compte pour l’avenir, a récemment prolongé son contrat. C’est aussi le cas de Lucas Calodat, mais pour qui la situation diffère. "Grosse" valeur marchande de l’effectif, le piston gauche s’est vu accorder un bon de sortie par sa direction en cas de belle offre. Il est notamment suivi en Allemagne, en Belgique, ou encore aux Pays-Bas.

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Une dizaine de joueurs sont partis pour rester

Pur produit du cru, Martin Rossignol (22 ans) pourrait être prêté et fait déjà l’objet d’intérêts en Ligue 2. Le meilleur buteur du Mans en championnat cette saison, Dame Gueye (10 buts), a récemment nourri des envies d’ailleurs mais la montée en Ligue 1 a changé pas mal de choses dans sa réflexion. Le Mans a signifié à Nicolas Kocik son envie de poursuivre avec lui, ce qui ne déplairait pas au portier de 27 ans, très à l’aise en Sarthe. Mais sa belle saison a également fait naître des intérêts, notamment de Levante comme nous vous le révélions, ou de Nantes, même si cette piste semble s’être refermée. Patrick Videira a confié lors d’un entretien accordé à So Foot en avril - dans l’hypothèse où il restait et que Le Mans montait en Ligue 1 - qu’il souhaiterait préserver l’ossature actuelle de son groupe.

Dans cette optique, le club veut aujourd’hui s’appuyer sur plusieurs tauliers tels que Samuel Yohou, Harold Voyer, ou encore Antoine Rabillard. Concernant le dernier cité, il a fait du Mans sa priorité depuis l’hiver. Des négociations sont actuellement menées pour une prolongation de contrat. L’attaquant de 30 ans dispose par ailleurs de touches en Ligue 2 et à l’étranger. Le Mans souhaite également conserver Lucas Buades, lui aussi auteur d’une grosse saison et pisté en Championship et en Bundesliga 2. Pas mal de cadres arrivent à un an de la fin de leur contrat, et les récompenser sera l’un des enjeux majeurs des prochaines semaines. Auteur du 2-0 contre Bastia pour valider la montée en L1, Milan Robin a reçu l’assurance que le club comptait sur lui en L1, et le joueur a l’intention de rester, comme Lucas Bretelle. A priori, le capitaine Edwin Quarshie devrait rester. Quant au prometteur Adil Bourabaa, arrivé de Beauvais (N2) cet hiver, le club croit en lui mais une belle offre ferait certainement réfléchir la direction sarthoise.

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Quid d’Erwan Colas ? Auteur de 6 buts et d’une grosse deuxième partie de saison, l’attaquant de 29 ans reste très apprécié par Patrick Videira, au même titre qu’Alexandre Lauray, avec qui le coach partage le même agent. Concernant un retour d’Isaac Cossier au Mans, absolument rien de concret pour le moment (le défenseur de 19 ans était prêté par Lille cette saison). L’avenir de Patrick Videira est un sujet brulant et le coach sarthois ne s’est jamais trop avancé sur son avenir, se limitant à dire qu’il s’interrogeait sur certains points. Il fait figure de patron au Mans, a la confiance de tout le monde, et certaines voix au club le voyaient rester il y a encore quelques jours. Mais cela passera nécessairement par une reconsidération de son statut, à la hauteur de ce qu’il réalise depuis son arrivée (il arrive en fin de contrat dans un an). Comme l’a confié Thierry Gomez à Ouest-France en vue de la saison à venir, le budget du Mans devrait sensiblement être équivalent à celui d’Angers lors du dernier exercice (environ 25 millions d’euros). Reste à savoir quelle enveloppe sera consacrée à ses héros, alors qu’une bonne partie devrait être dédiée au centre de formation.