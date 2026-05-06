LdC : la ville de Budapest porte bonheur au PSG

Le Paris Saint-Germain retrouvera Budapest pour une nouvelle grande soirée européenne, plus de vingt ans après son premier et unique déplacement dans la capitale hongroise. Une ville qui, statistiquement, reste associée à une issue favorable pour le club parisien en Coupe d’Europe, même si le précédent remonte à une autre époque et à une autre compétition.

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Le 3 octobre 2002, lors du deuxième tour de la Coupe de l’UEFA, le PSG s’était imposé sur la pelouse de l’Ujpest grâce à un but de Selim Benachour, décrochant une victoire précieuse à l’extérieur (0-1). Une référence lointaine mais symbolique à l’heure où les Parisiens s’apprêtent à revenir à Budapest pour disputer une nouvelle finale européenne, avec l’espoir de prolonger cette dynamique positive dans une ville déjà associée à un souvenir gagnant.