Antoine Griezmann soutient Benjamin Pavard

Après un bon premier match face à l'Allemagne, où il avait tout de même été victime d'une charge dangereuse de la part de Gosens, Benjamin Pavard est passé à côté contre la Hongrie. Souvent seul pour défendre, il a eu du mal et a en plus connu une mauvaise chute dès l'entame de match. Un nouveau coup, plus la chaleur, dont il a eu du mal à s'en remettre. Le latéral a notamment été pris de vitesse sur le but de Fiola. Pour autant, pas de quoi remettre en doute sa place de titulaire selon Antoine Griezmann, qui se dit conscient des efforts que doit fournir un joueur à ce poste.

«Il a eu un peu de mal en première période mais on était au soleil, il faisait super chaud. Il était seul quand il avait le ballon car je ne suis pas un ailier ouvert à jouer des un contre un. Après défensivement, il gagne et perd des duels. C’est la vie d’un latéral. J’essaye de l’aider, là moins car je n'ai pas eu besoin de défendre énormément face à une équipe qui n‘avait pas le ballon. On est fier de l'avoir, c'est un très bon latéral. Il va réussir des choses et en rater. C’est dur comme poste, il faut être présent défensivement et offensivement », rappelle Griezmann.