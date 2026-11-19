Passé par les divisions inférieures du football français, le Kosovo et désormais la Russie, Axel Gnapi a déjà connu plusieurs étapes marquantes dans sa jeune carrière. À 25 ans, l’attaquant de Fakel Voronej poursuit son ascension dans un championnat qu’il a découvert après avoir fait ses armes à Cannes, Grasse ou encore au KF Drita, où il avait rapidement pris une place importante jusqu’à devenir capitaine et meilleur buteur. Aujourd’hui confronté à un nouvel environnement, à une autre culture et à un football particulièrement physique, le Franco-Ivoirien revient sur son parcours, son adaptation en Russie, ses ambitions pour la suite et son attachement profond à la Côte d’Ivoire, où le natif du Mans a grandi et dont il continue de suivre attentivement la sélection nationale.

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Une formation française avant le Kosovo

Foot Mercato : tu as évolué dans plusieurs clubs français, principalement dans les divisions inférieures. Avec le recul, qu’est-ce que ce parcours t’a apporté ? As-tu parfois eu le sentiment de ne pas être suffisamment considéré ?

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Axel Gnapi : ce parcours m’a apporté beaucoup de choses et m’a permis de progresser dans les différents clubs où je suis passé. J’ai connu la National 2, qui est un bon niveau amateur, mais aussi la National 3, au sein de structures intéressantes comme Cannes ou le Racing Besançon, qui a été un grand club. Toutes ces expériences m’ont surtout permis de gagner en maturité. Avec Cannes et Grasse, j’ai fait mes premières armes dans le monde senior. Sur le plan humain comme sportif, cela m’a permis de m’adapter à cet environnement et de beaucoup progresser.

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FM : tu as connu ces différentes divisions. Comment juges-tu l’arrivée de la Ligue 3 et la volonté de la FFF de professionnaliser davantage les championnats inférieurs ? Quel impact cela peut-il avoir sur le football français ?

A.G. : j’ai suivi cela d’un peu loin puisque j’étais déjà à l’étranger au moment de sa création, même si nous en parlions lorsque j’étais encore en France. Je trouve que c’est un très beau projet. Il y a des avis assez mitigés sur ce nouveau format, mais je pense qu’il faut considérer cette première saison comme une année d’adaptation et d’expérimentation. Les prochaines devraient permettre au championnat de continuer à s’améliorer. La professionnalisation des clubs permet aux joueurs de se rapprocher de leur rêve. À l’époque où j’évoluais en National 2, le monde professionnel français me paraissait assez éloigné. Aujourd’hui, cela donne de nouveaux objectifs et de nouvelles perspectives aux joueurs. C’est une très bonne chose. Je continue d’ailleurs à suivre la Ligue 3, car j’ai des amis qui y jouent. Je regarde régulièrement les résumés et je m’intéresse à leurs performances.

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FM : est-ce que tu arrives à conserver un lien avec le football français ? Suis-tu toujours la Ligue 1, la Ligue 2 et les clubs dans lesquels tu as évolué ? Envisages-tu un retour en France à l’avenir ?

A.G. : c’est assez amusant, car mes habitudes n’ont pas tellement changé malgré mon statut de joueur professionnel en Russie. Tous les lundis matin, je regarde les résumés de tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Je suis également la Ligue 3 sur YouTube. Je regarde moins de rencontres en direct, à l’exception de certaines grandes affiches, mais les résumés du lundi matin sont devenus une tradition. C’est mon petit rituel au petit-déjeuner, avant de partir à l’entraînement. Je le faisais il y a cinq ans et je continue aujourd’hui. Je suis attentivement les championnats français, car cela m’intéresse toujours. J’ai également l’ambition de découvrir les grands championnats européens. Je n’ai que 25 ans et j’ai toujours en tête l’objectif de jouer dans l’un des cinq grands championnats. La France en fait évidemment partie.

FM : après la France, tu as rejoint le Kosovo, avec une première expérience à Pristina avant de poursuivre au KF Drita. Pourquoi avoir choisi cette destination, qui pouvait paraître surprenante, et qu’est-ce que cette expérience t’a apporté ?

A.G. : c’est une question qui revient souvent, même lorsque j’en discute avec mes amis. À cette période, je traversais une phase assez difficile. J’avais manqué plusieurs occasions de signer professionnel en France et je commençais à ressentir du découragement. Je n’avais pas envie d’abandonner, mais moralement, ce n’était pas évident. Heureusement, alors que j’évoluais en Corse, Jean-Michel Cavalli, qui entraînait Pristina à l’époque, m’a directement contacté. Son fils était alors directeur sportif d’Ajaccio et il m’avait suivi lorsque je jouais en Corse. Il m’a expliqué qu’il voulait me faire venir au Kosovo, avec la possibilité de disputer les barrages de Ligue Europa la saison suivante. Il connaissait mes qualités et avait confiance en moi, alors que j’avais déjà manqué plusieurs occasions dans ma carrière. Cet appel est arrivé à un moment où j’avais vraiment besoin d’entendre ce genre de discours.

FM : et avant de prendre cette décision, connaissais-tu déjà un peu le Kosovo ? Que ce soit l’histoire du pays ou le niveau du championnat

A.G.: : je ne connaissais absolument pas le Kosovo. Le club m’a proposé de venir passer trois jours sur place pour découvrir les installations et voir si je pouvais m’adapter à cette nouvelle vie. J’ai accepté et, dès mes premiers entraînements, j’ai été convaincu. Je me suis dit que c’était ma chance. À l’époque, j’évoluais en National 2 et en National 3. Je pouvais désormais envisager de jouer les barrages de Ligue Europa. Les objectifs que je m’étais fixés depuis des années devenaient beaucoup plus accessibles. Nous avons finalement remporté la Coupe et obtenu notre qualification pour les barrages de Ligue Europa. J’ai ensuite fait un autre choix surprenant en rejoignant le KF Drita. C’était un club qui m’avait tapé dans l’œil lorsque nous l’avions affronté. Le projet consistait à me placer au centre de l’équipe. Au bout de deux mois, j’étais devenu capitaine. J’ai terminé meilleur buteur et meilleur passeur du club. C’est ainsi que la suite de mon parcours s’est construite.

La découverte de la Russie

FM : tu as ensuite quitté le Kosovo pour rejoindre la Russie et le Fakel Voronej. Comment cette opportunité s’est-elle présentée ? Avais-tu d’autres possibilités à ce moment-là ?

A.G. : L’opportunité s’est présentée pendant le mercato hivernal. J’étais rentré en Côte d’Ivoire pour passer du temps avec ma famille. Depuis mon départ de France et mon arrivée au Kosovo, j’avais une perspective d’évolution très claire en tête. Le Fakel m’a approché avec un projet particulièrement intéressant. Le club était quasiment assuré de monter en première division à ce moment-là. J’avais également d’autres possibilités et plusieurs propositions sur la table, mais celle-ci ne m’a pas fait beaucoup hésiter. J’en ai directement discuté avec ma famille et je leur ai expliqué mes objectifs. J’ai finalement décidé de venir et, avec le recul, cela a été un très bon choix. Je vis aujourd’hui des moments incroyables dans ma carrière de footballeur. J’ai découvert un nouveau championnat qui est vraiment intéressant et j’en suis très heureux.

FM : Quelle image avais-tu du football russe et de la Russie avant ton arrivée ? Le contexte géopolitique actuel a-t-il suscité des doutes ou des craintes au moment de prendre ta décision ?

A.G. : avant mon arrivée, il y avait deux aspects à prendre en compte. Sur le plan footballistique, j’avais déjà une certaine connaissance du championnat russe. J’avais vu de grands joueurs évoluer là-bas, notamment au Zenit Saint-Pétersbourg et au CSKA Moscou. Je suivais aussi Seydou Doumbia, qui avait joué au CSKA et que j’avais vu évoluer avec la Côte d’Ivoire. Je savais donc que la Russie était un véritable pays de football. Sur le plan géopolitique, j’avais besoin de me renseigner auprès d’amis qui avaient déjà évolué en Russie ou qui y jouaient encore. J’ai passé quelques coups de téléphone et j’ai rapidement été rassuré, aussi bien par le club que par les témoignages de ces joueurs. J’ai pris le temps de discuter avec ma famille et mes proches, puis de me renseigner avant de prendre ma décision. Depuis mon arrivée, je n’ai aucun regret. Tout se passe très bien.

FM : comment s’est passée ton adaptation sur place, que ce soit au niveau de la langue, de la culture ou du climat ? As-tu rencontré des difficultés pour t’intégrer à la société russe ?

A.G. : j’ai eu la chance de beaucoup voyager. J’ai connu la France, le Kosovo et j’ai grandi en Afrique. Je pense donc avoir une assez grande capacité d’adaptation. Mais pour être honnête, mon arrivée en Russie a quand même été un choc. Nous avions effectué un stage de préparation à Antalya pendant presque deux mois, puis je suis arrivé fin février. Le froid que j’ai découvert à l’aéroport de Moscou m’était totalement inconnu jusque-là ! Pour la langue, j’ai une certaine facilité à apprendre. Je connais déjà quelques notions qui me permettent de m’exprimer sur des sujets basiques et je prends également des cours mis à disposition par le club pour les joueurs étrangers. Dire que je me sens chez moi serait peut-être exagéré, mais j’ai vraiment réussi à m’adapter. J’ai pu créer des échanges et des interactions avec les gens, pas seulement au sein du club, mais aussi dans la rue et avec les supporters. Nous avons une communauté de fans très importante. Lorsque je les croise, nous arrivons à échanger quelques mots. Ce sont des petites choses qui font plaisir et qui permettent de se sentir accepté dans un environnement sain.

FM : sur le plan purement footballistique, comment juges-tu le niveau du championnat russe par rapport à ce que tu as connu en France ? Est-ce un championnat davantage physique, technique ou tactique ?

A.G. : c’est un championnat très physique, avec de très grosses écuries qui disposent de budgets importants et de moyens pour mettre en place des projets cohérents. La première division russe est aujourd’hui très compétitive, aussi bien sur le plan physique que technique. Il y a de très bons joueurs qui évoluent dans ce championnat. Je trouve que c’est un championnat particulièrement difficile, mais aussi très attractif pour les joueurs étrangers. Il permet de se montrer et de se dévoiler. J’ai moi-même eu besoin d’une période d’adaptation, mais aujourd’hui, je me sens bien. C’est un championnat qui est suivi et qui me permet de progresser sur le plan footballistique.

FM : tu évoquais la ferveur autour du Fakel Voronej. Comment décrirais-tu ce soutien populaire ? As-tu déjà connu une atmosphère comparable au Kosovo ou en France ?

A.G. : je ne pourrais pas décrire cette ambiance autrement que comme quelque chose d’unique. J’ai connu la Corse, avec une ferveur particulière autour des supporters, ainsi que Pristina, qui est une capitale avec une importante communauté de fans. Mais le Fakel, c’est différent. Nous avons un petit stade de 12 000 places qui est quasiment toujours rempli. Les supporters vivent pour leur club, ils sont prêts à tout pour lui. On ressent leur passion dans la rue, aussi bien après une défaite qu’après une victoire. On sent qu’ils nous aiment et qu’ils nous apprécient. C’est une ambiance que je n’avais encore jamais connue dans ma carrière. C’est un vrai plaisir de jouer dans un stade toujours plein, avec autant de bruit et d’ambiance. Que nous jouions le samedi à 19 heures ou le mardi à 15 heures, il sera presque systématiquement rempli. Cela fait plaisir et nous donne envie de nous donner à 100 %.

FM : quels sont aujourd’hui tes objectifs avec le Fakel ? Te projettes-tu sur plusieurs saisons en Russie ou conserves-tu l’ambition de rejoindre rapidement un championnat plus exposé, comme la Ligue 1, la Serie A ou la Premier League ? Jusqu’où souhaites-tu aller dans ta carrière ?

A.G. : cette saison est forcément assez compliquée pour le club, mais l’objectif reste le maintien. Nous avons encore toutes les cartes entre nos mains et nous terminons à peine la première partie du championnat. Il faut donc tout faire pour maintenir le Fakel en première division. De mon côté, je veux apporter ma pierre à l’édifice et donner le maximum pour atteindre cet objectif collectif. Sur le plan individuel, le collectif passera toujours avant tout. Mais je veux aussi contribuer à cette réussite avec des statistiques et des performances qui me permettront de franchir un nouveau cap dans ma carrière. Comme tu as pu le comprendre, mon parcours est assez atypique. J’ai gravi les échelons un par un et je sais qu’il me reste encore des marches à franchir dans un avenir proche. Je veux continuer à me donner à fond, à prendre les matches les uns après les autres et à avancer étape par étape. J’ai toujours fonctionné ainsi, avec cette idée que si tu travailles suffisamment, les opportunités finiront par arriver. Aujourd’hui, je suis ici, je suis très heureux et je me plais beaucoup au Fakel. Demain, ce sera peut-être un projet encore plus intéressant, je l’espère. Que ce soit en Russie ou ailleurs, je serai heureux si l’opportunité correspond à mes ambitions et à la ligne directrice que j’ai choisie pour ma carrière.

L’importance de la Côte d’Ivoire

FM : Tu es né en France, mais tu as des origines ivoiriennes. Quelle place la Côte d’Ivoire occupe-t-elle dans ta vie ? Suis-tu régulièrement les Éléphants et le football ivoirien ?

A.G. : la Côte d’Ivoire occupe une place très importante dans ma vie. Je suis né en France, mais j’ai grandi en Côte d’Ivoire. Je suis rentré très jeune auprès de ma famille pour y vivre. Mes origines ivoiriennes font donc pleinement partie de mon identité et de mon histoire. Je suis les matches de la sélection comme un véritable supporter, davantage avec un regard de fan qu’avec celui d’un professionnel du football. Je regarde toutes les rencontres sans en manquer une seule et je suis très heureux de voir les Éléphants évoluer comme ils le font aujourd’hui.

FM : si tu devais retenir une seule grande légende du football ivoirien, qui choisirais-tu ? Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré ou un autre joueur ?

A.G. : j’aurais beaucoup aimé donner une réponse différente de celles que l’on entend habituellement, mais je suis obligé de choisir Didier Drogba. Par rapport à mon poste et à l’idole que représentait cet homme pour le petit garçon qui a grandi dans les rues d’Abidjan et qui est arrivé jusqu’ici, c’est une évidence. Drogba est un symbole pour nous. Quand tu grandis en Côte d’Ivoire, Didier Drogba représente énormément. Il y a évidemment d’autres très grandes légendes comme Yaya Touré, Kolo Touré ou Kader Keïta. Je pourrais en citer beaucoup d’autres. Mais compte tenu de mon poste et de mon parcours, je suis particulièrement attaché à Didier Drogba. J’ai lu son livre, regardé les documentaires qui lui sont consacrés. C’est forcément lui que je retiens.

FM : pour conclure sur la Côte d’Ivoire, comment juges-tu le nouveau projet avec Hervé Renard à la tête des Éléphants ? As-tu confiance en lui à l’approche de la CAN ?

A.G. : il a déjà fait ses preuves avec la Côte d’Ivoire. C’est un entraîneur très doué, très fort, et j’apprécie beaucoup son style. Nous avons pu observer une certaine restructuration de l’effectif des Éléphants, ce dont nous avions besoin compte tenu du vivier dont dispose aujourd’hui le pays. Le fait de voir de jeunes joueurs arriver et être sélectionnés avec l’équipe A, ce qui n’était pas forcément le cas les années précédentes, est une très bonne chose. Son projet me paraît cohérent et particulièrement intéressant. Je suis convaincu que cela va fonctionner. Il faut forcément du temps pour créer des automatismes, d’autant qu’il n’est à la tête de la sélection que depuis trois matches. Mais progressivement, l’effectif va trouver son équilibre. Avec le vivier dont dispose aujourd’hui la Côte d’Ivoire, il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne pas.