Ligue Europa : l’OM veut vite oublier son non-match à Villarreal et savoure sa qualification

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille jouait sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa face à Villarreal. Sur le papier, la formation de Jean-Louis Gasset avait de très grandes chances de valider son billet pour le prochain tour après avoir écrasé son adversaire du soir (4-0) lors du match aller au stade Vélodrome. Il fallait donc une catastrophe pour voir Marseille sortir dès les 8es de finale de la compétition. Mais Villarreal, emmené par un Marcelino revanchard, croyait en sa remontada et espérait bien faire douter l’OM dans ce match.

Et c’est finalement tout ce qu’il s’est passé dans un stade de la Cerámica en fusion. L’OM a complètement sombré face au Sous-marin Jaune et n’a fait qu’encaisser les vagues sans jamais parvenir à relever la tête. Sans une maladresse criante des attaquants de l’équipe espagnole, le score aurait pu être très lourd. Après avoir encaissé un premier but, les coéquipiers de Chancel Mbemba ont fini par en prendre deux autres et étaient donc menés 3-0 dans les derniers instants du match. Il a fallu attendre les dernières secondes du match et un exploit d’Aubameyang pour permettre à Clauss de marquer et donc sceller la qualification des siens (3-1).

Les Marseillais obnubilés par la qualification !

La qualification, c’est sans doute tout ce qu’il y a à retenir tant les Marseillais sont passés à côté de leur match. Et c’est aussi le discours tenu par les joueurs eux-mêmes. «Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de se qualifier pour les quarts. On est satisfait de la qualification. Un non-match ? Je pense que le premier match a eu une grosse incidence. On a pris trop en considération le premier match et on a trop reculé, ce qui nous a mis en difficulté. On a su réagir par le caractère. Des doutes, il y a en a toujours, mais on a essayé d’améliorer la situation», a d’abord tenu à expliquer Kondogbia, capitaine du soir, et qui a failli voir son navire couler ce soir.

L’ancien milieu de l’Atletico de Madrid a donc tenu à vite se concentrer sur l’essentiel : le prochain match. «Les quarts de finale sont toujours spéciaux, on sait que l’on va affronter des gros poissons». Sentiment partagé par son coéquipier Chancel Mbemba. «On savait aujourd’hui qu’il fallait qu’on aille chercher la qualification. Ce n’est jamais facile. On a essayé de jouer, ça n’a pas marché. Mais on a gardé la tête haute et on a fait le maximum pour se qualifier. Peut-être c’est à cause de la fatigue. Mais quand il y a la fatigue, il faut que le mental parle pour se qualifier. On a souffert mais on n’a rien lâché. C’est la réalité du football. Nous sommes des cibles, nous les défenseurs. On a encaissé trois buts mais on a assuré l’essentiel.» Sans briller, loin de là, l’OM assure l’essentiel et sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue Europa. Il faudra par contre corriger des choses pour ne plus se faire peur avec une aussi belle avance…