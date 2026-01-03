Menu Rechercher
Mercato PSG : Luis Enrique est ouvert à l’arrivée de renforts cet hiver

Paris ne s’interdit rien cet hiver. Touché par de nombreux pépins physiques en première partie de saison, le PSG se prépare à affronter un programme encore très dense. Interrogé sur la possibilité de voir des renforts débarquer lors de cette fenêtre de transferts, le coach espagnol n’y a pas fermé de porte, au contraire.

«C’est la même chose à chaque fois, on est ouverts à toute possibilité de faire venir des joueurs qui peuvent améliorer l’effectif, mais c’est très difficile de trouver le joueur avec la qualité pour améliorer cet effectif. On est ouverts avec la direction sportive, Luis Campos, mon staff.»

Voir tous les commentaires (35)
