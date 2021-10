Alain Roche quitte les Girondins de Bordeaux

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Alain Roche quitte officiellement les Girondins de Bordeaux. Une information confirmée par le club bordelais via un communiqué. «Alain Roche et le Club ont trouvé un accord pour mettre fin à la mission de l’ancien défenseur central. (...) L'occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement quotidien», peut-on notamment lire.

Arrivé au club en août 2020 en tant que directeur sportif, l'ancien défenseur du FCGB, de l'OM et du PSG quitte les Girondins sur un goût d’inachevé. Ramenant, certes, quelque peu le calme au Haillan aux côtés de Jean-Louis Gasset, il n'a cependant pas véritablement eu le temps de mettre en place son plan de restructuration pour le club, conséquence directe de la vente du club cet été. Son seul vrai coup restera l’arrivée d’Hatem Ben Arfa mais il n’aura pas réussi à relancer une équipe moribonde, trop peu soutenu par son actionnaire de l’époque (King Street) dans un contexte économique très compliqué. Installé en Gironde, son avenir pourrait, quant à lui, se dessiner dans les médias, un monde qu'il a fréquenté régulièrement ces derniers temps.