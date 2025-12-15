adidas vole une star à Nike

Dans le foot, il y a la guerre des clubs sur le mercato. Mais derrière, en coulisses, se trament d’autres batailles : celles des équipementiers. Et adidas vient de frapper un joli coup, puisque la marque allemande vient de s’offrir un nouvel ambassadeur : Rodrygo Goes, l’attaquant du Real Madrid. Jusqu’ici chez Nike, l’ancien de Santos, un peu dans le dur en ce moment à Madrid malgré deux buts sur les deux derniers matchs, rejoint les rangs du géant européen.

Un nouveau coup très intéressant pour l’équipementier qui a récemment sécurisé Lamine Yamal, et qui compte aussi dans ses rangs le coéquipier de Rodrygo en sélection, Raphinha, ou son partenaire en club Jude Bellingham, en plus de joueurs comme Lionel Messi ou Pedri.