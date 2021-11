JT Foot Mercato : la guerre est déclarée entre le PSG et l'Argentine

La suite après cette publicité

Récemment, le Paris Saint-Germain a eu la mauvaise surprise de voir Lionel Messi et Leandro Paredes être convoqués avec l'Argentine, alors que ces derniers sont toujours en convalescence. Problème, le sélectionneur Lionel Scaloni n'en a que faire et espère pouvoir compter sur au moins l'un des deux joueurs pour le choc face au Brésil le mercredi 17 novembre prochain. Une situation qui a fait enrager la direction parisienne, et en particulier Leonardo. Ce dernier souhaitant que la FIFA intervienne. Une réclamation qui a du mal à passer de l'autre côté du globe. La presse argentine s'est donné un malin plaisir à répondre au directeur sportif du PSG.

CR7 voit rouge à Manchester !

Deux semaines après la déculottée subie face à Liverpool (0-5), les Red Devils ont pris une nouvelle leçon à domicile, dans le derby face à Manchester City (0-2). Une nouvelle défaite, la 3ème lors des 4 dernières journées, qui commence à agacer Cristiano Ronaldo. On apprend notamment par le Daily Mail qu'il serait inquiet de la baisse de niveau et d'exigence qu'il a constaté depuis son retour. S'il était conscient de certaines choses, il serait frustré et choqué de voir à quel point les choses se sont dégradées au fil des années. Et quand on connaît la mentalité de compétiteur du Portugais, on imagine que tout ne doit pas être rose à Manchester United en ce moment.

Nouveau coach à Newcastle !

Sans entraîneur depuis plusieurs jours, le club de Newcastle a enfin trouvé quelqu'un pour reprendre les rênes de l'équipe. Il s'agit d'Eddie Howe, qui devient ainsi le premier technicien nommé par cette nouvelle direction. Sans poste depuis la fin de son aventure à Bournemouth à l'été 2020, il s'est engagé avec les Magpies jusqu'en 2024. Sa mission sera de faire remonter Newcastle au classement (19e de Premier League) et donc de sauver le club de la relégation.