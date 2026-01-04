CAN 2025, Maroc : le retour mitigé d’Achraf Hakimi avec les Lions de l’Atlas

Il avait débuté une véritable course contre-la-montre pour être présent pour l’évènement. Blessé face au Bayern Munich en Ligue des Champions il y a plus d’un mois (1-2), Achraf Hakimi avait été victime d’une entorse grave. Et à quelques semaines de la CAN, les chances de le voir disputer la compétition à domicile étaient minces, très minces. Pourtant, après avoir suivi un programme de rééducation strict, le capitaine marocain figurait bien dans la liste des joueurs marocains appelés.

Préservé lors des deux premières journées, il a retrouvé la compétition lors de la dernière demi-heure face à la Zambie. Et ce dimanche pouvait être sa grande première en tant que titulaire au Maroc. Avec un Mazraoui et un Salah-Eddine excellents depuis le début de la compétition, Walid Regragui devait aussi trancher. Se priver du Parisien où sacrifier Salah-Eddine et son pied gauche pour basculer Mazraoui à son poste. Walid Regragui a décidé de lancer dans le grand bain Achraf Hakimi dans ce match avec une titularisation.

Hakimi est monté en puissance

Et il a connu une après-midi très contrastée. Bien en dessous sur le plan physique et logiquement en manque de rythme, il n’a pas eu du tout l’activité habituelle sur son couloir droit. Maladroit techniquement par moment, il n’a pas vraiment combiné avec ses partenaires du milieu de terrain. Et sur le plan défensif, il a semblé en retard sur son placement à plusieurs reprises. Mais pas de quoi inquiéter son coach Walid Regragui. «Achraf Hakimi a fait des choses extraordinaires. Il est notre capitaine, il a assumé ses responsabilités et retrouvé ses repères. Il a fait le travail ».

En seconde période, alors qu’on s’attendait à le voir sortir à l’heure de jeu, Hakimi est finalement resté pour disputer toute la rencontre. Mieux physiquement au fil du match, il a été bien plus à l’aise, se transformant en passeur décisif pour Brahim Díaz (63e). Juste avant ça, il avait envoyé un missile sur coup franc sur la barre du gardien tanzanien (60e). En fin de rencontre, il a été plus libéré même si parfois à la ramasse sur le repli défensif. Hakimi manque de rythme et cela s’est ressenti aussi dans l’intensité des duels, sans doute désireux d’éviter les contacts pour ne pas rechuter. Au prochain tour, il sera encore attendu et sera bien plus exposé défensivement face à une équipe plus qualitative. Et il faudra rassurer, car le Maroc a besoin de lui pour aller au bout.