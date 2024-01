PSG : la mère de Kylian Mbappé en veut à Florentino Pérez

Depuis hier, Kylian Mbappé (25 ans) est libre de discuter avec le club de son choix. Liverpool, le Real Madrid et le PSG, qui espère le prolonger, sont là. Tous devront échanger avec l’avocate du joueur, Delphine Verheyden, et sa mère et agent, Fayza Lamari. Cette dernière garde d’ailleurs un mauvais souvenir de ses discussions avec Florentino Pérez.

En effet, The Athletic explique qu’elle a été très agacée par le président madrilène lors des négociations par le passé. Elle l’accuse même d’avoir divulgué des informations sur le dossier à la presse ibérique afin de mettre la pression sur son fils. Bref, la mère de KM7 n’a pas apprécié ses méthodes. C’est certainement pour cette raison que le Real Madrid a choisi de confier ce dossier à José Angel Sanchez, directeur général du club et principal interlocuteur avec le clan Mbappé.