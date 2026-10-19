C’est la crise totale à la Juventus !

La Juventus n’y arrive plus et les coups de balai n’y changent rien. Après celui de l’été dernier, qui a valu le poste de Damien Comolli, remplacé par Giovanni Carnevali, architecte des succès de Sassuolo, les tifosi espéraient, sous la houlette d’un Luciano Spalletti lui resté en poste, un redressement sur le long terme. Las, l’humiliante défaite subie à domicile contre la Lazio Rome dimanche soir a prouvé que la Vieille Dame n’avait pas retrouvé de deuxième jeunesse.

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« Aujourd’hui, la Juve était inférieure à la Lazio, sans maîtriser le match ni avoir la moindre idée. C’est difficile à expliquer : nous n’avons rien retrouvé de ce que nous avions montré jeudi », a regretté le technicien italien. « Il va falloir changer quelque chose. J’ai été moi aussi surpris par la performance : je dois bien réfléchir à la façon dont je vais parler de l’équipe. Je souhaite du partage et une bonne relation avec les joueurs : je vais donc devoir analyser la belle et sincère relation que j’entretiens avec eux », a-t-il poursuivi, avant d’exprimer ses doutes : « l’équipe me suivra-t-elle ? Jusqu’à hier, je pensais pouvoir répondre par l’affirmative, mais aujourd’hui, j’en doute. »

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Conte, le retour de la rumeur

Du onze de départ à l’absence de caractère en passant par le manque d’inspiration de son entraîneur, la Juve se fait allumer par la presse italienne. « La Juve est un sac vide. Spalletti, autrefois inventif, a maintenant peur de ses adversaires », tacle La Gazzetta dello Sport. « Une équipe en plein désarroi, sans stars et sans plan de jeu », note Sport Mediaset. L’ancien milieu turinois Alessio Tacchinardi a lancé : « la Juve a été embarrassante, Spalletti n’a rien amélioré. » Et de réclamer l’homme providentiel, Antonio Conte.

« Je ne sais pas s’il accepterait, je lui enverrai peut-être un message… lui seul peut insuffler un nouvel élan à cette équipe », a ainsi jugé Tacchinardi. Comme à chaque contre-performance, le nom de Conte, libre de tout contrat, revient en boucle dans la presse italienne. Mais l’heure semble suffisamment grave pour que cela apparaisse plus crédible que jamais. Huitième de Serie A, à huit points du leader, avec des équipes comme Frosinone et Cagliari (qui a un match en moins) qui comptent deux points d’avance sur l’équipe de Spalletti, cela fait beaucoup pour une Juve qui voulait revenir sur le devant de la scène.