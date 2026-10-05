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Ligue 1

OL : Rémy Descamps a failli aller en Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
descamps @Maxppp

Gardien numéro 2 du côté de l’Olympique Lyonnais depuis l’été 2024 et son arrivée du FC Nantes, Rémy Descamps (30 ans) a apporté de bons services. Que ce soit derrière Lucas Perri ou Dominik Greif, il a apporté une belle concurrence et a disputé 18 matches sous la tunique lyonnaise (9 clean-sheets). Des performances solides qui auraient pu le faire rejoindre l’Angleterre. Lors de l’hiver dernier, Hull City et West Bromwich Albion étaient intéressés.

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C’est ce qu’il a indiqué au Progrès : «ce n’est pas arrivé par choix. Je voulais surfer sur la dynamique de la saison dernière, qui avait très bien commencé. À mon retour, l’entraîneur m’a donné l’opportunité de jouer en Ligue Europa. Cela m’a permis d’atteindre une dizaine de matchs avant la trêve hivernale. Je voulais continuer sur ma lancée ; la Coupe de France approchait… Il y avait beaucoup de matchs, et je ne voulais pas laisser passer cette chance.»

Pub. le - MAJ le
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