Inter : Alessandro Bastoni fait son grand mea culpa

La tempête ne faiblit pas autour de la Juventus après la défaite face à l’Inter (3-2), samedi soir en championnat. Le juge sportif de la Serie A a annoncé ce mardi de lourdes sanctions à l’encontre de Damien Comolli, PDG de la Vieille Dame, et de Giorgio Chiellini, membre de l’encadrement de la Juventus. À l’origine de la grosse polémique, malgré lui, Alessandro Bastoni s’est expliqué en conférence de presse et annonce regretter son geste, qui a causé l’expulsion de Pierre Kalulu après une mauvaise interprétation de l’arbitre.

«Je voulais être présent car on a beaucoup parlé de ce qui s’est passé samedi. J’ai attendu quelques jours pour analyser les événements et comprendre la différence avec ce que j’ai ressenti sur le terrain. J’ai senti un contact avec mon bras, qui, en revoyant les images, était nettement accentué. C’est pourquoi je suis là : pour l’admettre et en assumer la responsabilité. Mais ce qui me déçoit le plus, c’est le comportement qui a suivi l’expulsion. Je suis donc ici car tout être humain a le droit de se tromper, mais aussi le devoir de reconnaître ses erreurs», a-t-il lâché avant le choc contre Dortmund.

