Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Inter : Alessandro Bastoni fait son grand mea culpa

Par Samuel Zemour
1 min.
Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter Milan @Maxppp
Inter Milan 3-2 Juventus

La tempête ne faiblit pas autour de la Juventus après la défaite face à l’Inter (3-2), samedi soir en championnat. Le juge sportif de la Serie A a annoncé ce mardi de lourdes sanctions à l’encontre de Damien Comolli, PDG de la Vieille Dame, et de Giorgio Chiellini, membre de l’encadrement de la Juventus. À l’origine de la grosse polémique, malgré lui, Alessandro Bastoni s’est expliqué en conférence de presse et annonce regretter son geste, qui a causé l’expulsion de Pierre Kalulu après une mauvaise interprétation de l’arbitre.

La suite après cette publicité

«Je voulais être présent car on a beaucoup parlé de ce qui s’est passé samedi. J’ai attendu quelques jours pour analyser les événements et comprendre la différence avec ce que j’ai ressenti sur le terrain. J’ai senti un contact avec mon bras, qui, en revoyant les images, était nettement accentué. C’est pourquoi je suis là : pour l’admettre et en assumer la responsabilité. Mais ce qui me déçoit le plus, c’est le comportement qui a suivi l’expulsion. Je suis donc ici car tout être humain a le droit de se tromper, mais aussi le devoir de reconnaître ses erreurs», a-t-il lâché avant le choc contre Dortmund.

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Inter Milan
Alessandro Bastoni

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Inter Milan Logo Inter Milan
Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier