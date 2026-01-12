PSG : Mamadou Sakho se rappelle ses bons souvenirs

Lors de la mi-temps du 16e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, Mamadou Sakho s’est confié en zone mixte sur l’annonce de sa retraite, partageant avec émotion sa fierté et ses souvenirs. « C’est une belle page, un beau livre », a-t-il déclaré, évoquant son parcours avec émotion et gratitude. « J’en suis très fier, de là d’où je viens. J’ai vraiment fait une carrière exceptionnelle. Je ressors fier d’avoir pu motiver la jeune génération, représenter la capitale et sa banlieue, et inspirer beaucoup de jeunes. Quand j’ai commencé, le Paris Saint-Germain donnait peu de chances aux jeunes, et pour moi, c’était un objectif de montrer qu’on pouvait y arriver. » Sakho a également souligné le lien particulier avec le Paris FC : « Annoncer aujourd’hui lors de ce match est spécial, car sans le Paris FC, je n’aurais pas été découvert par le PSG. Entre huit et douze ans, c’est ce club qui m’a donné cette chance, et j’ai ensuite poursuivi mon parcours fièrement. Aujourd’hui, c’est un livre qui se ferme et je ne regrette rien. »

Revenant sur ses souvenirs les plus marquants, Sakho a évoqué avec émotion sa première fois au Parc des Princes : « Mon plus grand souvenir, c’est quand j’ai foulé la pelouse du PSG et que j’ai levé la tête pour voir ma mère dans les tribunes. Il y avait aussi un petit regret de ne pas avoir pu partager ce moment avec mon père, mais c’était un mélange d’émotions. » L’ancien défenseur a également rappelé l’importance de son attachement à Paris : « Je pense qu’on dit souvent Paris, et il y a Sakho qui va avec. J’ai porté ce maillot dès le centre de formation, à Saint-Denis, dans le 19e arrondissement, et nous l’avons porté haut et fort, d’abord dans la région parisienne, puis dans toute la France et dans le monde entier. »