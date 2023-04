Le PSG retire la vidéo critiquée par Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À la suite d’une vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Mécontent de la communication de son propre club, le Bondynois a ainsi rappelé son combat sur les droits à l’image individuelle. «Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain», a ainsi lancé l’ancien Monégasque.

Une sortie remarquée qui semble avoir eu son effet au sein du club de la capitale. Ainsi, la vidéo évoquée n’est plus visible sur YouTube. "Vidéo non disponible. Cette vidéo est privée", indique désormais le site. Reste désormais à savoir si cette première réaction suffira à calmer les esprits ou si Kylian Mbappé attend un discours plus clair au sujet de cette polémique, dont le club se serait bien passé…

