Lamine Yamal a enfin tranché pour sa sélection !

Lamine Yamal est en train d’enjamber toutes les étapes. Déjà auteur d’une belle prestation lors du dernier Euro U17 qu’il a conclu au stade des demi-finales avec une défaite contre la France, le jeune ailier droit de 16 ans est la révélation de ce tout début de saison. Déjà intéressant lors de ses entrées, il a été le leader offensif de l’équipe de Xavi sur la pelouse de Villarreal, dimanche (4-3). Alors forcément, le Maroc et l’Espagne bataillaient pour convaincre le prodige barcelonais de rejoindre l’un de ses deux pays.

Le Maroc a beaucoup insisté pour le convaincre, mais le footballeur ressentirait une grande confiance de la part de la Fédération Espagnole comme l’a révélé Sport. Après plusieurs réunions avec Walid Regragui, sélectionneur marocain, et des représentations de la Roja, Lamine Yamal a tranché et continuera avec l’Espagne. Sport annonce que vendredi, il sera sur la liste de Luis de la Fuente. Âgé de 16 ans et un peu plus d’un mois, il deviendra le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’équipe espagnole dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.