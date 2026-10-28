Cristiano Ronaldo 2008 élu plus grand Ballon d’Or de l’histoire

À l’occasion des 70 ans du Ballon d’Or, France Football a appelé les internautes à voter pour le « Ballon d’Or Of All Time » (B.O.A.T), trophée récompensant le plus grand Ballon d’Or de tous les temps. Seuls les joueurs l’ayant remporté au moins deux fois sont éligibles, et les votants peuvent espérer gagner deux tickets pour assister à la cérémonie du "BO" en 2027.

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France Football a dévoilé les résultats ce mercredi soir, et c’est Cristiano Ronaldo qui termine premier de ce classement, qui n’en reste pas moins subjectif. La saison 2007/2008 du Portugais sous les couleurs de Manchester United est ainsi retenue comme étant la plus grande jamais réalisée par un joueur élu Ballon d’Or. Lionel Messi 2012 termine deuxième, Cristiano Ronaldo 2017 troisième, et Lionel Messi 2023 quatrième. Les deux stars se partagent d’ailleurs les 12 premières places du classement. Michel Platini (1984) n’arrive qu’en 18e position.

Le classement complet