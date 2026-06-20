Coupe du Monde 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo prend la parole au milieu de la tempête

Le Portugal espérait un meilleur départ pour cette Coupe du Monde 2026. Citée par l’une des favorites du tournoi, au même titre que l’Argentine, la France, l’Espagne ou encore l’Angleterre, la Seleçao a failli lors de son entrée en lice. Malgré un premier but précoce de João Neves, elle a concédé le nul face à la République Démocratique du Congo 1-1 après l’égalisation de Yoane Wissa juste avant la pause.

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Toute la rencontre, les joueurs de Roberto Martinez se sont cherchés, répétant des passes latérales prévisibles, rarement dans un jeu de vitesse en première intention. Si toute l’équipe est globalement passée au travers, un homme a cristallisé les critiques, c’est évidemment Cristiano Ronaldo. Vieillissant et apparu en retrait, la star de 41 ans n’a pas brillé, manquant notamment une belle occasion, qu’il aurait pu laisser à Bruno Fernandes, mieux placé dans son dos.

CR7 sort du silence sur Instagram

Roberto Martinez est lui aussi au centre des attentions. Il est accusé de ne pas avoir osé sortir le plus grand joueur de l’histoire du pays. On le soupçonne même de soigner la suite de sa carrière en caressant dans le sens du poil le quintuple Ballon d’Or, qu’il pourrait rejoindre à Al-Nassr après ce Mondial. Ce n’est pas la seule histoire dans cette contre-performance. Les propos de João Neves durant l’après-match ont été curieusement interprétés.

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Alors qu’il prenait la défense de Ronaldo, le milieu du PSG a été victime d’un vague de haine sur les réseaux sociaux. Sa compagne a également été prise pour cible sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour faire courir la rumeur que la sélection était sur le point d’exploser en interne. On prête des tensions entre l’attaquant et Bruno Fernandes. Les messages des sœurs de CR7 n’ont pas vraiment calmé la situation.

«Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler»

Il faut agir et c’est ce qu’a fait la star sur son compte Instagram. Il a publié une photo prise lors de l’entraînement où on le voit en compagnie de Rúben Neves, Francisco Trincão, Nuno Mendes, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Renato Veiga, Nélson Semedo et Matheus Nunes et surtout João Neves en train de porter João Félix. «Toujours unis !» écrit le joueur avant de publier une story pour véhiculer le même message. «Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler». Voilà qui devrait apaiser les tensions.