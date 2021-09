BON PLAN : -30% sur le maillot Équipe de France junior

Tenue en échec par la Bosnie (1-1), l’équipe de France espère se rattraper face à l’Ukraine ce samedi et contre la Finlande mardi prochain. Deux rencontres pour lesquelles les hommes de Didier Deschamps auront besoin du soutien de leurs supporters.

La suite après cette publicité

Et si vous êtes un inconditionnel des Bleus, ça tombe bien ! Foot.fr vous propose un sacré deal musclé à prix tout doux pour faire plaisir aux plus jeunes. Le maillot junior équipe de France junior domicile est actuellement disponible à -30% ! Et ce n’est pas tout puisque le flocage est offert. Foncez !