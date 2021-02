Liga : l'Atlético de Madrid perd des points face au Celta Vigo !

L'Atlético de Madrid peut avoir le sourire. Cette saison, l'équipe espagnole caracole en tête de la Liga avec 50 points au compteur et surtout deux matches en moins que tous ses concurrents directs. Deuxième meilleure attaque et meilleure défense de la ligue, la formation madrilène comptait bien poursuivre sur ce rythme, elle qui n'a pas plus perdu en championnat depuis le 12 décembre dernier, soit 8 rencontres. Pour cela, les Colchoneros, privés de plusieurs éléments positifs la covid-19 dont Moussa Dembélé et Thomas Lemar, devaient l'emporter ce lundi soir face au Celta Vigo, onzième avec 25 unités avant le coup d'envoi.

Malgré cette position, le club de Vigo ne se présentait pas en victime au Wanda Metropolitano. D'entrée, les visiteurs pressaient bien et faisaient tourner le ballon sur les phases offensives tout en apportant du mouvement et du danger avec Nolito. Bousculé durant les premières minutes, l'Atlético avait du mal à mettre son jeu en place et peinait à trouver ses attaquants. Tout le contraire du Celta Vigo qui ouvrait logiquement le score à la 12e. Après un centre de Mallo, Santi Mina surgissait au premier poteau entre deux défenseurs pour placer une tête plongeante gagnante (0-1, 12e).

Le serial buteur Luis Suarez a encore sévi

Le club de la capitale espagnole se réveillait et tentait de répondre avec Luis Suarez (15e, 17e) et Gimenez (22e). Sans succès. De son côté, Vigo résistait bien et tentait de poursuivre sur sa lancée en proposant un jeu en mouvement et à une touche de balle dans les petits espaces avec un le remuant Aspas(30e, 41e). Baladés, les Colchoneros ne réagissaient pas et ne proposaient pas grand-chose quand ils récupéraient le ballon. Ils manquaient d'inspiration à tous les niveaux. Mais à la 45e, Llorente centrait pour Luis Suarez qui se jetait pour marquer du bout du pied (1-1). Après consultation de la VAR, le but était accordé avant la mi-temps (1-1).

Au retour des vestiaires, l'Atlético inversait le rapport de force. Luis Suarez doublait rapidement la mise à la 50e. Au milieu, Kondogbia trouvait Lodi à gauche qui centrait pour El Pistolero qui se jetait pour propulser le cuir au fond des filets (2-1, 50e). Le Celta Vigo tentait de répondre avec Aspas, taclé in extremis par Kondogbia (56e). L'Atléti poussait avec Suarez (75e), Lodi (82e, frappe contrée) et Gimenez (83e). Mais Vigo égalisait à la 90e grâce à Facundo Ferreyra, servi par Solari (2-2). Le score ne changeait pas et les deux équipes se quittaient sur un nul (2-2). L'Atlético compte 8 points d'avance sur le Barça après cette rencontre.