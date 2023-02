Dibu Martinez aimerait rejoindre Mbappé et Messi au PSG

La suite après cette publicité

Arrivé à Aston Villa en 2020, Emiliano Martinez s’est élevé au haut niveau depuis qu’il est titulaire chez les Villans. Promu par la suite titulaire en équipe d’Argentine, le gardien de 30 ans est devenu un héros national en remportant la Coupe du Monde avec l’Albiceleste. Devenu le pire cauchemar des Bleus, il ne s’interdit pas de venir jouer en France un jour et même pourquoi pas au PSG pour retrouver Messi et un certain Mbappé.

«J’ai envisagé plusieurs fois de venir jouer en L1, étant plus jeune. Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ?» s’interroge le portier dans un long entretien à France Football. Et lorsqu’on lui fait remarquer qu’il pourrait alors jouer avec Messi et Mbappé, il s’exclame. «Deux cracks ! Le genre de coéquipiers que n’importe quel joueur rêve d’avoir.» Le message est lancé.

