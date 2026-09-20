Menu Rechercher
Commenter
Liga

Atlético - Real Madrid : Vinicius Jr remplacé avant l’heure de jeu !

Par Josué Cassé
1 min.

Opposé à l’Atlético de Madrid, le Real Madrid est mal embarqué dans ce derby au sommet. Accrochés à la pause, les Merengues ont finalement craqué au retour des vestiaires après une faute de Huijsen, coupable d’avoir déséquilibré Simeone dans la surface. Sans trembler, Grimaldo a lui donné l’avantage aux Colchoneros.

La suite après cette publicité

Conséquence directe de l’infériorité numérique, José Mourinho a finalement rappelé Güler sur le banc pour lancer Rudiger. Plus surprenant toutefois, le technicien portugais a effectué un double changement avec l’entrée en jeu de Diomandé à la place de Vinicius Jr, qui ne sera donc resté sur la pelouse que 54 minutes… 5 minutes plus tard, Jonathan David a finalement fait le break pour l’Atlético.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier