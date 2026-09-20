Atlético - Real Madrid : Vinicius Jr remplacé avant l’heure de jeu !

Opposé à l’Atlético de Madrid, le Real Madrid est mal embarqué dans ce derby au sommet. Accrochés à la pause, les Merengues ont finalement craqué au retour des vestiaires après une faute de Huijsen, coupable d’avoir déséquilibré Simeone dans la surface. Sans trembler, Grimaldo a lui donné l’avantage aux Colchoneros.

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Conséquence directe de l’infériorité numérique, José Mourinho a finalement rappelé Güler sur le banc pour lancer Rudiger. Plus surprenant toutefois, le technicien portugais a effectué un double changement avec l’entrée en jeu de Diomandé à la place de Vinicius Jr, qui ne sera donc resté sur la pelouse que 54 minutes… 5 minutes plus tard, Jonathan David a finalement fait le break pour l’Atlético.