Arsenal emprunte 132,5 M€ à la Banque d'Angleterre

Avec le Covid-19 qui touche la planète entière depuis plus d'un an, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés et le monde du football n'a pas été épargné. À cause de la crise financière liée au coronavirus, plusieurs clubs ont perdu beaucoup d'argent, et certains ont décidé de se tourner vers les aides de l'État. C'est le cas du club londonien d'Arsenal, qui vient de publier un communiqué pour annoncer avoir emprunter 120 millions de livres sterling à la Banque d'Angleterre, soit environ 132,5 M€.

«Alors que nous continuons à travailler sur les implications de la pandémie mondiale sur nos finances, nous pouvons confirmer aujourd'hui que le club a rempli les critères fixés par la Banque d'Angleterre pour la Covid Corporate Financing Facility (CCFF). En conséquence, nous contractons un prêt à court terme de 120 millions de livres sterling par le biais de cette fonction pour aider en partie à gérer l'impact des pertes de revenus attribuables à la pandémie», expliquent les Gunners.

We can confirm that the club has met the criteria set by the Bank of England for the Covid Corporate Financing Facility (CCFF)