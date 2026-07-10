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Coupe du Monde

Lamine Yamal a offert deux cadeaux à 45 000€ à sa petite amie

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Lamine Yamal (18 ans) rêve de marquer la fin de la Coupe du Monde 2026 de son empreinte. En attendant de savoir si le prodige de la Roja et du FC Barcelone fera la différence, El Desmarque nous apprend qu’il sait être généreux avec sa compagne Inès Garcia.

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Le média espagnol relaie une infirmation selon laquelle Yamal a offert un collier à l’influenceuse d’une valeur de 30 000€. Cette dernière n’a pas manqué de s’afficher avec son bijou dans les tribunes, lors des matches de l’Espagne. Mais ce n’est pas tout puisque le joueur avait offert un autre collier à sa compagne portant les initiales LY, estimé à 15 000€.

Pub. le - MAJ le
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