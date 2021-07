Italie-Angleterre : Bonucci devient le plus vieux buteur d'une finale d'Euro

La suite après cette publicité

Championne d'Europe aux dépens de l'Angleterre suite à sa victoire lors de la fatidique séance de tirs au buts (1-1, 3 tab à 2), l'Italie était pourtant mal partie dans cette rencontre. Menée au score, la Nazionale s'est finalement réveillée. A la 67ème minute de jeu, Leonardo Bonucci s'est transformé en renard des surfaces. A la suite d'un cafouillage et d'une reprise de la tête de Verratti, il surgissait pour placer le ballon au fond des filets.

Avec ce but, l'Italie s'est relancée mais le défenseur est un peu plus entré dans l'histoire du football. Une égalisation qui permet en effet au joueur de la Juventus de devenir le plus vieux buteur lors d'une finale de l'Euro. Agé de 34 ans et 71 jours, il efface ainsi des tablettes l'Allemand Bernd Holzenbein qui était âgé de 30 ans et 103 jours lors de son but en finale de l'Euro 1976. Historique.