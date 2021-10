JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs continue à Barcelone

La suite après cette publicité

3 entraîneurs en 1 an

Le départ de Ronald Koeman semble de plus en plus inévitable. Il a avoué en conférence de presse, ce vendredi, être sur un siège éjectable : «le club ne m'a rien dit. J'ai découvert que le président était ici ce matin. Mais je ne lui ai pas parlé. Je sais déjà que beaucoup de choses ont fuité. C'est sûrement quelque chose qui est vrai.» C'est le 3e entraîneur qui pourrait être remercié depuis l'année 2000. Il y a d'abord eu le départ d'Ernesto Valverde en janvier 2020, après une défaite contre l'Atlético. En 3 saisons à Barcelone, il a remporté deux Ligas, une Coupe du Roi et une Supercoupe. Un joli bilan comptable avec comme seule ombre au tableau la Ligue des Champions. Il ne sera pas allé plus loin que les demi-finales. Mais les conflits avec Messi et les cadres du vestiaire auront raison de lui. Il est remplacé par Quique Setién, qui ne laissera pas une grande trace en Catalogne. Seulement 25 rencontres sur le banc, des tentatives pour mettre en place de nouveaux systèmes fortement critiqués, et surtout la désormais célèbre défaite 8 buts à 2 contre le Bayern Munich. L'humiliation ne passera pas, et Sétién sera remercié dans la foulée. C'est donc Ronald Koeman qui viendra à la rescousse du Barça. Pas facile d'être coach des Blaugranas !

Messi était sûr de rester au Barça

Luis Suarez était aux côtés de son grand ami, Leo Messi, lorsque le départ de ce dernier pour la France a commencé à devenir sérieux, et l'Uruguayen a délivré quelques confidences. L'attaquant de l'Atlético a avoué au journal espagnol Sport qu'il avait été surpris par le changement soudain du dossier. Selon lui, Messi était sûr de rester à Barcelone. «En une heure, tout a changé. Pour moi, ça a été un coup dur pour tout ce que cela signifiait pour Leo. Je n'étais pas là à ce moment-là et je l'ai rejoint quand j'ai vu qu'il souffrait. […] Il est parti sans vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que, bien sûr, la manière, que tout change en l'espace d'une heure, cela l'a dérangé», révèle-t-il.

Le divin Suarez

Une autre petite anecdote croustillante a été délivré par Luis Suarez, qui fait aussi dans la voyance ! Il était certain qu'Antoine Griezmann ferait son come-back à l'Atlético de Madrid cet été. «Je n'ai pas été surpris. Je l'ai même prédit. Trois ou quatre jours avant la signature, j'étais avec Rodrigo de Paul et Angelito Correa. Avec l'intuition de l'attaquant, je leur ai dit : "pour moi, Griezmann arrive, souvenez-vous de ça".» L'Uruguayen a une sacrée boule de cristal.