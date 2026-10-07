Portugal : Jorge Jesus répond au communiqué de Cristiano Ronaldo

« J’étais à Leiria pour le match des Espoirs, je vais le lire (le communiqué, ndlr) maintenant. Je n’ai rien d’autre à dire pour le moment ». Interrogé hier soir après la publication du communiqué cinglant de Cristiano Ronaldo à son encontre, Jorge Jesus avait confié qu’il n’avait pas encore lu les explications de son numéro 7. Depuis, le sélectionneur du Portugal en a pris connaissance.

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« J’ai lu le communiqué. Et maintenant, je vais faire ce que je fais tous les jours : je vais travailler à la Fédération, penser à l’équipe et à la sélection portugaise. Je n’ai rien d’autre à ajouter », a-t-il sobrement déclaré aux médias portugais venus à sa rencontre alors qu’il rentrait chez lui. On n’en saura pas plus.