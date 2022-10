PSG - ESTAC : Mama Baldé fier de sa prestation malgré la défaite face au PSG

Auteur de 7 arrêts au Parc des Princes, le gardien de l'ESTAC Gauthier Gallon n'a pas pu empêcher la défaite troyenne face au Paris Saint-Germain (4-3). Malgré le résultat final, Mama Baldé a avoué être fier de la prestation des siens. Au micro de Prime Video après la rencontre, l'attaquant bissao-guinéen, double buteur ce samedi après-midi, espère que ce bon travail de son équipe continuera pour aller chercher le maintien dans l'élite.

La suite après cette publicité

«on sait que c'est dur de jouer ici, mais on a essayé de faire le travail, on est restes solides. On méritait plus que cette défaite. Ils nous avaient demandé de rester solides, mais après, ça vient de nous. On a réussi à faire ce que le coach voulait. On savait que ça allait être un match difficile, mais quand le groupe est solide, ça permet de faire de grandes choses. On sait que ça va vite, pas le temps de réfléchir. Il reste encore beaucoup de matches, il y a des choses à travailler pour nous permettre de faire de belles choses en championnat.»