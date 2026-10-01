Irlande-Autriche interrompu après des jets de projectiles des supporters irlandais

Les tensions s’aggravent en Irlande. Alors que la sélection irlandaise est actuellement opposée à l’Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations, et que les Verts et Blancs menaient grâce à Troy Parrott, la rencontre a été interrompue quelques minutes, avant de reprendre. La raison ? Les supporters irlandais ont jeté des projectiles, dont des balles de tennis, sur la pelouse de l’Aviva Stadium, en raison de la tenue de la rencontre disputée contre Israël, le 27 septembre dernier.

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Ouvertement contre Israël face à ses agissements en Palestine, l’Irlande avait fait planer le doute quant à la tenue du match. Le sélectionneur, Heimir Hallgrímsson, avait notamment déclaré : « nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël ». Plusieurs joueurs avaient également exprimé leur intention de ne pas disputer le match, qui avait finalement été remportée par les Irlandais (0-3).