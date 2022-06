OL : Aulas est confiant pour Cherki

La suite après cette publicité

L'ADN lyonnais est à l'honneur sur ce mercato estival. C'est le sens du discours tenu par la direction rhodanienne pour la présentation d'Alexandre Lacazette, pur Gone de retour après 5 ans à Arsenal. La prolongation d'Anthony Lopes va également dans ce sens, tout comme l'espoir d'un retour de Corentin Tolisso. L'OL ne veut pas s'arrêter en si bon chemin en trouvant un accord pour une prolongation de Rayan Cherki (18 ans), lié jusqu'en 2023 et déçu de son temps de jeu ces derniers mois. En conférence de presse, Jean-Michel Aulas a donné ses informations sur l'avancée des négociations.

« Nous l'avons vu avec Vincent et Bruno avec ses conseillers puis je l'ai vu en tête à tête. Ça s'était bien passé. On l'a revu après. Je l'ai revu les yeux dans les yeux, je pense qu'il va s'engager aussi, j'ai confiance en lui. Je ne pense pas que ses conseillers iront contre. C'est un avis personnel. J'aimerais bien qu'il s'inscrive dans cette filière et le retour d'Alex, et d'autres, est une occasion pour lui de tirer une projection avec l'OL, pour concrétiser son immense talent et mettre de côté les points qui l'ont freiné dans sa progression », a assuré JMA. La balle est dans le camp de Cherki.