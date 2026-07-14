Coupe du Monde 2026 : suivez l’avant-match de France-Espagne en direct
Nous y sommes : l’équipe de France va défier l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, à Dallas. Un match entre deux prétendants de haut niveau à l’issue incertaine. Suivez toutes les dernières informations à quelques heures du coup d’envoi.
Le 14 juillet, une date symbolique pour… les deux équipes
Qui dit 14 juillet dit fête nationale pour la France. Mais cette date revêt aussi une tournure symbolique pour les Espagnols. Ils ont remporté l’Euro 2024 le 14 juillet 2024. De quoi imaginer pour eux une belle issue ce mardi soir.
Pas de problème de chaleur ce soir
Véritable bijou achevé en 2009, l’AT&T Stadium possède un toit, qui sera fermé pendant la rencontre. L’enceinte sera climatisée, ce qui permettra aux joueurs des deux équipes de jouer sous une température idéale, bien loin de ce qu’ils ont parfois connu au cours de la compétition. Rappelons que le match se jouera à 14 heures, heure de Dallas.
Une stat moins plaisante pour Kylian Mbappé
Co-meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec 8 buts, Kylian Mbappé bat tous les records mais, on l’espère, aura à coeur de mettre fin à une statistique pas emballante à quelques heures du coup d’envoi : il n’a jamais marqué en demi-finales de la Coupe du monde, malgré 20 buts inscrits dans la compétition au total depuis 2018.
Lamine Yamal a publié un post pour chambrer les Bleus
Après avoir multiplié les sorties médiatiques pour montrer toute sa confiance et sa détermination avant cette 1/2 finale, Lamine Yamal a posté deux publications sur sa story Instagram afin de pimenter davantage l’avant-match. Les deux publications en question font tout simplement référence aux deux derniers matchs entre la Roja et la France, à l’occasion de la demi-finale de l’Euro 2024 (2-1) et de la Ligue des Nations 2025 (5-4). Deux rencontres où le prodige du FC Barcelone a brillé à chaque fois et où l’Espagne s’est ensuite qualifiée pour la finale.
🚨 Lamine Yamal via IG, ahead of the game against France tonight. pic.twitter.com/8ITCPQRZ0U— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2026
Les matches déjà joués à Dallas
Le Stade de Dallas a accueilli cinq rencontres de la phase de groupes, notamment le match nul spectaculaire (2-2) entre les Pays-Bas et le Japon, et la victoire de l’Angleterre sur la Croatie (4-2). Il a aussi été le théâtre du seizième de finale remporté par la Norvège contre la Côte d’Ivoire (2-1) et de la qualification de l’Égypte face à l’Australie (1-1 a.p., 4 tab à 2). L’enceinte clôturera sa Coupe du Monde en accueillant cette première demi-finale le 14 juillet.
Tchouameni reprend sa place
Après 15 jours sans jouer, et deux matches ratés, contre le Paraguay puis le Maroc, Aurélien Tchouameni va faire son grand retour dans le onze de départ. Manu Koné, brillant durant son intérim, va revenir sur le banc de touche.
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