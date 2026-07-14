Coupe du Monde 2026 : suivez l’avant-match de France-Espagne en direct

Le Stade de Dallas a accueilli cinq rencontres de la phase de groupes, notamment le match nul spectaculaire (2-2) entre les Pays-Bas et le Japon, et la victoire de l’Angleterre sur la Croatie (4-2). Il a aussi été le théâtre du seizième de finale remporté par la Norvège contre la Côte d’Ivoire (2-1) et de la qualification de l’Égypte face à l’Australie (1-1 a.p., 4 tab à 2). L’enceinte clôturera sa Coupe du Monde en accueillant cette première demi-finale le 14 juillet.