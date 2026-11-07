Premier League : Tottenham chute face à Leeds

Après trois victoires consécutives, Tottenham semblait enfin avoir trouvé son rythme. Remontés à la 9e place avant cette rencontre, les Spurs espéraient poursuivre leur belle dynamique à l’occasion de cette 10e journée de Premier League. Pour l’occasion, Roberto De Zerbi avait choisi d’aligner un trio offensif composé de Mathys Tel, Omar Marmoush et Mohammed Kudus, avec Pedro Porro, champion du monde 2026, sur le flanc droit. En face, Leeds abordait cette confrontation dans une situation bien moins favorable, avec cinq rencontres consécutives sans victoire en championnat.

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Mais les hommes de RDZ ont fini par céder dans les dernières minutes. Malgré une pression accentuée pour tenter d’arracher l’égalisation, les Londoniens n’ont pas réussi à revenir au score et ont finalement été renversés par Leeds, grâce à Okafor. Un coup d’arrêt pour Tottenham, qui voit sa série de victoires prendre fin et réalise une mauvaise opération au classement. Les Spurs reculent à la 10e place, tandis que Leeds grimpe au 8e rang et passe devant son adversaire du jour.