Équipe de France : Zinédine Zidane en a voulu à Didier Deschamps

Ce n’est pas encore officiel, mais c’est tout comme. Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps a rendu son tablier de sélectionneur de l’équipe de France et Zinédine Zidane va bientôt lui succéder. Et il y a de fortes chances pour qu’il n’y ait pas vraiment de passation de pouvoir entre les deux champions du monde 1998. L’Équipe a fait le point sur les relations compliquées entre deux hommes qui évitent de parler nommément l’un de l’autre.

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Et d’après le quotidien, la véritable cassure se serait produite en 2012, quand Laurent Blanc a quitté son poste de sélectionneur des Bleus, avant d’être remplacé par DD. En clair, ZZ et plusieurs autres champions du monde 98 pensent que Deschamps a trahi son ancien coéquipier de sélection, car des rumeurs disaient que Deschamps était déjà en contact avec la FFF quand Blanc était sur le départ. Une version niée par l’intéressé.