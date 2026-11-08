PSG : Ferran Torres, une disette qui commence sérieusement à inquiéter

Il y a des soirées qui ne font qu’accentuer les doutes. Celle vécue par Ferran Torres face à Troyes, samedi soir, en fait incontestablement partie. Dans une rencontre où le Paris Saint-Germain a fini par trouver la faille pour s’imposer (1-0), l’attaquant espagnol, aligné dans un rôle d’ailier droit, a une nouvelle fois traversé les débats sans parvenir à se montrer suffisamment décisif. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué et les opportunités de retrouver le chemin des filets se sont présentées à lui. Mais comme trop souvent ces dernières semaines, le dernier geste a fait défaut. Une nouvelle prestation frustrante qui vient prolonger une période de disette préoccupante pour un joueur dont l’efficacité offensive est pourtant l’une des principales missions.

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La soirée troyenne n’aura donc pas permis à Ferran Torres de retrouver le sourire. Dès la 38e minute de jeu, l’Espagnol a buté sur Hillel Konaté dans un angle fermé, avant de manquer deux nouvelles opportunités juste avant la pause, à la 45e et à la 45e+2. En seconde période, le scénario s’est répété : servi par Fabián Ruiz à la 67e minute, il a encore vu le gardien troyen repousser sa tentative. Quatre occasions franches, quatre échecs et une sortie à la 70e minute, remplacé par Quentin Ndjantou. Le contraste est saisissant avec ses débuts parisiens : après avoir inscrit sept buts lors de ses six premières apparitions, Torres traverse désormais une série de huit rencontres sans marquer.

Luis Enrique prend sa défense

Pour rappel, son dernier but remonte au 20 septembre, lors de la victoire face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. En Ligue des champions, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis son triplé contre le Slovan Bratislava. Face aux interrogations grandissantes, Luis Enrique a toutefois choisi de défendre son attaquant. Interrogé en conférence de presse sur ses difficultés, l’entraîneur parisien a, en effet, tenu à relativiser cette période de moins bien : «tout le monde était préoccupé par Mika Godts, maintenant, c’est Ferran. Ce sont des attaquants qui ratent et marquent des buts». Un discours protecteur qui traduit la volonté du technicien de ne pas accabler publiquement son joueur.

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En zone mixte, Lucas Beraldo a également rappelé l’importance de la solidarité au sein du vestiaire parisien, sans vouloir s’attarder sur le cas individuel de son coéquipier. «Torres ? Comme j’ai dit, chaque match est différent, ce soir on a joué face à une très belle équipe, on a réussi à marquer et à gagner et c’est le plus important. Au PSG, on est une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments». Un soutien précieux pour l’Espagnol, qui devra désormais retrouver rapidement son efficacité. Car si Luis Enrique continue de lui accorder sa confiance, les occasions manquées commencent à s’accumuler et la disette à devenir difficile à ignorer.