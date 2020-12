Trophée The Best : le détail pour lequel Klopp l'a emporté devant Flick

Lors de la cérémonie du «trophée The Best FIFA» de l’entraîneur de l’année, organisée jeudi soir à Zurich, le résultat final n’a pas manqué de surprendre les fans du ballon rond. Pourtant sacré à cinq reprises avec le Bayern la saison passée, notamment en Ligue des Champions et en Bundesliga, Hansi Flick s’est retrouvé à égalité de votes avec l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. Dès lors, l'article 12 du règlement de l'élection a été appliqué.

La suite après cette publicité

Et cette égalité a finalement été départagée par le nombre de voix obtenues auprès des sélectionneurs. Et à ce jeu-là, le tacticien allemand a été le meilleur. Ce dernier a récolté 686 points de la part des sélectionneurs quand le coach bavarois en a reçu 572. Ça ne s'est donc joué à rien mais c'est bel et bien l’ancien coach du BVB qui a été sacré pour la deuxième année consécutive devant l’Allemand et un certain Marcelo Bielsa qui complète quant à lui le podium.