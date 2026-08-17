Jofre Torrents quitte le FC Barcelone pour l’Ajax

Le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam ont officialisé, ce lundi soir, un accord pour le transfert de Jofre Torrents. Le jeune défenseur de 19 ans quitte ainsi le club catalan après plusieurs années passées au sein de La Masia. Formé au Barça, Torrents avait progressivement intégré le groupe professionnel et fait ses débuts avec l’équipe première. Il rejoint désormais l’Ajax, où il s’est engagé jusqu’en 2030, avec l’ambition de poursuivre sa progression et de gagner du temps de jeu au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

❗️ FC Barcelona and Ajax have reached an agreement for the transfer of defender Jofre Torrents.



FC Barcelona would like to thank Jofre Torrents for his commitment, professionalism and dedication throughout all these years representing the Club, and wishes him the very best of… pic.twitter.com/hL0C82cWmJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2026

Dans son communiqué, le FC Barcelone a tenu à remercier le latéral pour son engagement, son professionnalisme et son dévouement tout au long de son passage au club, tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. L’opération pourrait rapporter environ 6 millions d’euros au Barça, qui conserve également une partie des droits du joueur. Une nouvelle étape commence donc pour Jofre Torrents, qui tentera désormais de s’imposer sous les couleurs de l’Ajax.