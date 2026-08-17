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Jofre Torrents quitte le FC Barcelone pour l’Ajax

Par Josué Cassé
1 min.
Le stade de l'Ajax @Maxppp

Le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam ont officialisé, ce lundi soir, un accord pour le transfert de Jofre Torrents. Le jeune défenseur de 19 ans quitte ainsi le club catalan après plusieurs années passées au sein de La Masia. Formé au Barça, Torrents avait progressivement intégré le groupe professionnel et fait ses débuts avec l’équipe première. Il rejoint désormais l’Ajax, où il s’est engagé jusqu’en 2030, avec l’ambition de poursuivre sa progression et de gagner du temps de jeu au plus haut niveau.

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Dans son communiqué, le FC Barcelone a tenu à remercier le latéral pour son engagement, son professionnalisme et son dévouement tout au long de son passage au club, tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite de sa carrière. L’opération pourrait rapporter environ 6 millions d’euros au Barça, qui conserve également une partie des droits du joueur. Une nouvelle étape commence donc pour Jofre Torrents, qui tentera désormais de s’imposer sous les couleurs de l’Ajax.

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