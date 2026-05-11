«Ils ont bien raison » : Pierre Sage ne croit plus au titre

À deux jours du match en retard entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, Pierre Sage a préféré sourire de la situation après avoir reçu son trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 lors de la cérémonie de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Alors que Lens conserve encore une infime chance mathématique dans la course au titre avant ce choc reporté, le technicien lensois a glissé avec malice : «Je pense que le titre de champion a été bien fêté par les Parisiens et ils ont bien raison de le faire».

La suite après cette publicité

Une sortie pleine de second degré mais aussi de réalisme, dans un contexte où le PSG n’a besoin que d’un point à Bollaert pour être officiellement sacré champion de France, grâce notamment à une différence de buts largement favorable. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres de Pierre Sage, Lens reste néanmoins le seul club à avoir maintenu la pression sur Paris jusqu’au sprint final, malgré un scénario devenu extrêmement compliqué dans la lutte pour le titre.