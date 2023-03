Irlande-France : Benjamin Pavard reconnait avoir vécu des moments difficiles

La suite après cette publicité

Alors que l’Equipe de France a souffert pour s’imposer à Dublin face à une valeureuse équipe irlandaise, Benjamin Pavard a ouvert le score d’une frappe dont il a le secret. Le latéral du Bayern Munich est revenu sur cette réalisation salvatrice pour les Bleus au micro de L’Equipe. «Oui c’est vrai que j’anticipe plutôt bien, après, je la prends bien donc tant mieux pour moi et tant mieux pour l’équipe» a tout d’abord confié le joueur de 26 ans avant de poursuivre sur ses derniers mois difficiles avec la sélection tricolore, symbolisés par son absence dans le onze titulaire lors de la Coupe du Monde au Qatar.

«Non, c’est vrai que la Coupe du Monde ne s’est pas passée comme je l’aurais souhaité, mais j’étais là pour l’équipe et j’étais très content après chaque victoire. Je suis là pour le collectif, si le coach n’a pas fait appel à moi, c’est qu’il a estimé qu’il y avait meilleur que moi. La j’ai eu l’opportunité de jouer, ça m’a réussi, j’ai marqué en plus. Après, le rôle d’un défenseur, c’est surtout bien défendre au début. Ca m’a réussi donc tant mieux je suis content et j’espère que cela va continuer comme ça.» De bon augure pour les prochains rassemblements de l’Équipe de France.

