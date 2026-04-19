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Coupe du Roi

Atlético de Madrid : la terrible statistique d’Antoine Griezmann

Par Allan Brevi
1 min.
Antoine Griezmann célèbre un but @Maxppp
Atlético 2-2 Real Sociedad

La finale de la Coupe du Roi a laissé un goût particulièrement amer à Antoine Griezmann. Battu avec l’Atlético de Madrid par la Real Sociedad au terme d’une séance de tirs au but (2-2, 3-4 t.a.b.), l’attaquant français voit une nouvelle opportunité de soulever un trophée majeur en Espagne lui échapper. Une désillusion de plus dans un parcours pourtant riche, mais marqué par une anomalie statistique frappante.

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Après 10 saisons sous les couleurs madrilènes, Griezmann n’a toujours remporté ni La Liga ni la Coupe du Roi, malgré son statut de joueur clé et son influence constante au sein de l’effectif de Diego Simeone. Un bilan contrasté pour un joueur de ce calibre, dont l’impact n’a jamais été remis en cause. Désormais, un dernier objectif d’envergure se profile : tenter d’aller chercher la Ligue des Champions, capable de combler ce manque dans son palmarès avec les Colchoneros.

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