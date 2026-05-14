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CdM 2026 : Robin Risser célèbre sa première convocation avec l’équipe de France

Par Aurélien Macedo
1 min.
Robin Risser sous les couleurs du RC Lens @Maxppp

Gardien du Racing Club de Lens, Robin Risser (21 ans) a réalisé une saison folle avec le club artésien. Deuxième de Ligue 1 avec son équipe, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Des prestations solides qui ont convaincu le sélectionneur Didier Deschamps de miser sur lui pour la Coupe du monde 2026 où il accompagnera Mike Maignan et Brice Samba.

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Interrogé par le JT de TF1, le portier lensois a fait part de sa joie : «beaucoup de fierté, quelque chose d’incroyable je n’arrive pas à trouver les mots mais c’est extraordinaire. Bien sûr, ça fait partie de mes objectifs, c’est un rêve qui se réalise. Hâte de finir correctement la saison et se projeter pour cette magnifique compétition.»

Pub. le - MAJ le
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