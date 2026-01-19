Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue des Champions

Liverpool : Mohamed Salah incertain contre l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille Liverpool Voir sur CANAL+

Présent à la CAN avec l’Égypte jusqu’à la petite finale, Mohamed Salah est jugé incertain pour le match de Ligue des Champions face à l’OM, au Vélodrome, mercredi soir alors qu’il doit encore revenir à Liverpool après le tournoi au Maroc. L’attaquant a disputé l’intégralité de la campagne africaine, terminée par une défaite aux tirs au but contre le Nigeria pour la 3e place, et son retour à Merseyside est en cours de coordination entre lui et le staff des Reds avant la confrontation européenne.

La suite après cette publicité

Ce come-back intervient dans un contexte délicat puisque pour rappel, Salah a passé une partie de la fin d’année 2025 en retrait à cause de ses engagements internationaux et d’une relation parfois tendue avec Liverpool, marquée par une sortie médiatique explosive et une absence prolongée des terrains. Son éventuelle disponibilité face à l’OM est donc scrutée, d’autant que Liverpool, engagé dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, a besoin de son influence offensive pour confirmer sa qualification dans le top 8.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Marseille
Mohamed Salah

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Marseille Logo Marseille
Mohamed Salah Mohamed Salah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier