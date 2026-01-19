Liverpool : Mohamed Salah incertain contre l’OM

Présent à la CAN avec l’Égypte jusqu’à la petite finale, Mohamed Salah est jugé incertain pour le match de Ligue des Champions face à l’OM, au Vélodrome, mercredi soir alors qu’il doit encore revenir à Liverpool après le tournoi au Maroc. L’attaquant a disputé l’intégralité de la campagne africaine, terminée par une défaite aux tirs au but contre le Nigeria pour la 3e place, et son retour à Merseyside est en cours de coordination entre lui et le staff des Reds avant la confrontation européenne.

Ce come-back intervient dans un contexte délicat puisque pour rappel, Salah a passé une partie de la fin d’année 2025 en retrait à cause de ses engagements internationaux et d’une relation parfois tendue avec Liverpool, marquée par une sortie médiatique explosive et une absence prolongée des terrains. Son éventuelle disponibilité face à l’OM est donc scrutée, d’autant que Liverpool, engagé dans la phase de groupes de la Ligue des Champions, a besoin de son influence offensive pour confirmer sa qualification dans le top 8.