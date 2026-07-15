Coupe du Monde 2026 : l’énorme coup de poing d’Enzo Fernandez non sanctionné sur Elliot Anderson

À la 3e minute de cette demi-finale brûlante entre l’Angleterre et l’Argentine, Enzo Fernández a rapidement fait monter la tension d’un cran. Le milieu argentin a asséné un violent coup à la nuque d’Elliot Anderson lors d’un duel, une intervention qui aurait pu lui valoir une sanction disciplinaire. Pourtant, ni faute ni carton n’ont été signalés par l’arbitre. Une décision qui suscite déjà de vives réactions, d’autant que le geste intervient dans un match à très haute intensité, marqué par une rivalité historique entre les deux sélections. Pour de nombreux observateurs, cette action aurait mérité au minimum un avertissement, voire davantage, et risque de faire couleur beaucoup d’encre dans les tabloïds anglais ce soir.

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🌐🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FUE DURA LA ENTRADA DE ENZO FERNÁNDEZ SOBRE ELLIOT ANDERSON 👀



Sin tarjeta para el mediocampista de Argentina ante Inglaterrapic.twitter.com/uRRJCeotRU — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) July 15, 2026

Cette polémique prend encore plus d’ampleur au regard du scénario de la rencontre. Menée 1-0 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à l’heure de jeu, l’Argentine a renversé l’Angleterre dans les dernières minutes grâce à un Enzo Fernández décisif, auteur du but de l’égalisation à la 85e minute, avant que Lautaro Martínez n’offre la victoire à l’Albiceleste dans le temps additionnel (2-1). Championne du monde en titre depuis son sacre au Qatar en 2022, l’Argentine s’est ainsi qualifiée pour une nouvelle finale mondiale, où elle retrouvera l’Espagne avec l’ambition de conserver sa couronne. Mais ce succès héroïque risque aussi de rester associé à ce geste controversé d’Enzo Fernández, passé totalement inaperçu aux yeux du corps arbitral malgré sa violence apparente.