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Matchs Amicaux

Amicaux : triste match nul entre l’Algérie et l’Uruguay

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
algérie @Maxppp
Algérie 0-0 Uruguay

Après la balade face au Guatemala vendredi dernier, du côté de Gênes, l’Algérie restait en Italie ce mardi, à Turin, pour affronter une sélection plus réputée, à savoir l’Uruguay. Pour cela, Vladimir Petkovic faisait tourner, avec 7 changements dans la composition initiale, avec Mahrez notamment sur le banc et Luca Zidane titulaire dans les buts. Et ses choix ne faisaient pas vraiment mouche face à une uruguay toujours aussi rugueuse.

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Le match, assez heurté, n’accouchait pas d’un grand spectacle, avec peu de percussions, et encore moins d’inspiration. Après une première période très pauvre, Petkovic lançait Amoura et Mahrez à l’heure de jeu, et cela ne changeait pas grand-chose à l’affaire. Les Fennecs récoltaient plus de cartons jaunes que de louanges sur cette rencontre, conclue sur un triste 0-0.

Pub. le - MAJ le
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