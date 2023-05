Monaco : le message fort de Philippe Clement

Après avoir ouvert le score au bout d’une minute de jeu, l’AS Monaco a tout de même encaissé une défaite face à l’OL ce vendredi soir (1-3). Un scénario décevant et qui n’a pas plu à Philippe Clement. En après-match, au micro de Prime Video, le technicien belge a fait passer un message et dénoncé le faible mental de son équipe. Il en a aussi profité pour clarifier sa situation.

«C’est une rechute. Trois buts où on est éliminé défensivement. Mentalement, j’ai l’impression qu’on lâche. On commence bien le match avec le but et en première période, on est dangereux. Mais dès qu’on encaisse un but, ça change tout dans les têtes. Ces dernières semaines, c’était mieux, mais avant, c’était aussi un problème. On n’a pas la persistance pour encaisser les choses quand ça va mal. On joue pour gagner. On a manqué d’efficacité et Lopes était performant, fort. On doit être plus fort dans la tête. On ne doit pas baisser la tête et être moins agressif. Jusqu’au 1-1, c’était un bon Monaco. On doit jouer 90 minutes comme ça. Si on finit 4e, je ne dirai pas que c’est une mauvaise saison. Il faut voir les qualités des autres équipes. On doit gagner les deux prochains matches. Avenir ? Il n’y a pas de question sur mon avenir. J’ai encore une année de contrat et je veux rester ici. Mais on doit grandir en tant qu’équipe. »

