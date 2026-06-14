Kylian Mbappé : « devenir président de la République ? je suis déjà assez détesté comme ça »

Dans un entretien accordé au Parisien, à quelques jours de l’entrée en lice de la France dans cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a répondu sans langue de bois à 20 questions posées par des proches, des partenaires en équipe de France et des membres du staff. Un échange au cours duquel le capitaine des Bleus a notamment été questionné sur un possible avenir en politique…

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« Devenir président de la République un jour ? Pas mal de gens me disent ça, mais ce n’est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça », a finalement répondu l’attaquant madrilène.